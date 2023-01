MUSICA "L'Isola delle Rose": il nuovo singolo di Blanco! Guarda il video!

Nei giorni scorsi era comparso sui social vestito con un'armatura stringendo i nmano una rosa rossa. E' così che Blanco ha incuriosito tutti i suoi fan prima dell'uscita del nuovo singolo "L'Isola delle Rose".

Il riferimento all'Isola delle Rose, questa sorta di terra a parte che si è autoproclamata nel 1968 e localizzata al largo della costa tra Bellaria/Igea Marina e Rimini, parte dalla metafora che il cantante vuole creare per descrivere il rapporto con la sua ex. L'isola incontaminata e felice gli ricorda i momenti passionali e spensierati vissuti con la compagna.

Ora che la relazione è volta al termine non gli rimane altro che ripercorrere le emozioni di un tempo che è già passato e che con molta probabilità non tornerà più.

Trattasi di un nuovo traguardo musicale che accompagnerà Blanco anche allo Stadio Olimpico di Roma il 4 luglio e a Milano, allo Stadio Olimpico di San Siro il 20 luglio prossimo.

BLANCO - L'Isola Delle Rose

