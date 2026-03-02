CURIOSITÀ L'Italia dello street food Ancora una conferma che l'Italia è la nazione dove si mangia meglio al mondo

L'Italia dello street food.

L’Italia è il Paese dove si mangia meglio in tutto il mondo, secondo le classifiche globali di TasteAtlas 2025/2026, è al top della classifica dello street food, battendo Paesi come la Francia, la Grecia e il Perù.

Tra le regioni italiane spiccano la Campania con Napoli e la Sicilia con Palermo, dove lo street food non è un consumo veloce, ma un’assaporare una cultura gastronomica di altissimo livello.

Napoli è stata infatti incoronata migliore città al mondo per il cibo, surclassando Parigi, Vienna e Tokyo. La pizza in versione street food ha conquistato tutti.

Dalla pizza a portafoglio, a quella fritta con l'”Antica Pizzeria Di Matteo” e le pizzelle napoletane, emblemi della cultura gastronomica partenopea.

Segnalata anche la pizzeria Tandem per il rito del “cuppetiello” e del ragù da asporto. Anche Palermo si difende bene con le sue specialità.

Nella Street Food 2026 del Gambero Rosso, il campione regionale della Sicilia è “Il Massimo dello Street Food” di Palermo, tempio dell’arancina e delle panelle.

C’è anche l’Antica Focacceria San Francesco tra le dieci migliori del Paese. Le specialità come lo sfincione, il pane con la milza e le crocchè, hanno ricevuto punteggi altissimi e Palermo è diventata una meta molto ambita dai turisti che amano mangiare bene e che cercano tutti i sapori del Mediterraneo.

Oltre Napoli e Palermo, nelle prime 50 posizioni ci sono anche Lecce con le sue “Cime di Rapa”, ma ci sono anche Roma, con il “Supplizio” e il “Trapizzino” e Bologna con l’ “Indegno”.

In crescita i mercati e il cibo d’asporto di qualità da gustare mentre si passeggia per le vie delle città, anche perché sono tante le recensioni sui social che ne aumentano il trend.

