L'offerta di lavoro

Il richiamo della natura, l'aria pura e una vita lontana dalla frenesia urbana: un'opportunità unica si apre su una remota isola scozzese.

Un'offerta di lavoro come infermiere non è solo un impiego, ma una vera e propria scelta di vita, completa di un generoso stipendio e, soprattutto, di un alloggio gratuito.

Fair Isle, una delle isole più affascinanti della Scozia, è abitata da una comunità di appena cinquanta persone. Qui, l'infermiere non è solo un professionista sanitario, ma un pilastro fondamentale della comunità, pronto a gestire sia le necessità quotidiane che le emergenze.

L'offerta è allettante, sia per lo stipendio annuo che supera i 57.000 €, sia per il pacchetto completo: vitto e alloggio gratuiti e un bonus di trasferimento fino a 8.000 €.

Il tutto per un impegno di 37 ore settimanali. Nonostante le sfide che comporta una vita isolata, come il clima rigido e i collegamenti limitati, la ricompensa è più che gratificante.

Se l'idea di una vita su un'isola remota ti affascina, è fondamentale sapere che il processo di candidatura per un infermiere dall'Italia non è così semplice. La Brexit ha cambiato le regole e l'iscrizione al Nursing and Midwifery Council (NMC) è diventata un passaggio obbligatorio.







