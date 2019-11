L'Omino della Lego diventa elemento d'arredo

Metti l'omino della lego in soggiorno... magari accanto al televisore, o perché no vicino alla mensola con i romanzi e i racconti noir. Arriva l'omino "gigante" della Lego, da mettere in casa come oggetto d'arredo, le sue misure sono, 20 cm di altezza per 11 di Larghezza e 9 cm di profondità. L'iconico"omino" è interamente di legno con inserti in plastica colorata che possono essere combinati a proprio piacimento tra loro e viene accompagnato da mattoncini coloratissimi per arricchire e/o personalizzare il risultato finale.

L'azienda Danese famosa in tutto il mondo per i suoi mattoncini che da generazioni e più esattamente dal 1949 fino ai giorni nostri, ha fatto giocare i bambini di tutto il mondo, ha deciso di sbarcare nel mondo dell'interior design, concretizzandola in questi giorni con il lancio ufficiale sul mercato della Minifigure in legno di Lego Originals: un modellino in edizione limitata del tradizionale omino riproposto in scala 5:1. La "creatura" è stata messa a punto in collaborazione con un team di creativi di Room Copenhagen. All'interno della confezione che arriva nelle case, si può apprezzare anche la presenza di un "booklet" di 28 pagine nelle quali viene raccontata la storia delle minifigure, impreziosita da foto, immagini di alcuni modelli customizzati da da designer professionisti. Avendo una superficie totalmente neutra si predispone in maniera del tutto naturale ad essere personalizzato e caratterizzto seguendo la fantasia più libera del possessore, con accessori o colori che si possano adattare all'ambiente dove si andrà a posizionare.

"Ritornare alle radici della compagnia e aiutare Lego a riesumare alcuni dei suoi giocattoli originali, in una versione nuova e creativa, è stata un'avventura davvero entusiasmante", lo ha detto Jacob Eberhard, Ceo di Room Copenhagen, aggiungendo poi: "per noi è stato un vero privilegio ampliare la nostra collaborazione con il gruppo Lego e contribuire alla prima presentazione mondiale di una nuova serie di classici del design". Non ci resta che aspettare l'8 Novembre data del lancio ufficiale per cercare di accaparraci uno dei simboli della nostra infanzia...