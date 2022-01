L'opulenza di Floyd Mayweather

Essere ricchi e metterlo in mostra senza alcuna vergogna potrebbe essere il motto di di Floyd Mayweather uno dei pugili più forti della storia e di conseguenza anche uno degli sportivi più pagati di tutti i tempi.









Con uno stile tutto suo ama stupire ostentando la sua ricchezza soprattutto sui social. Questo oramai ex pugile è talmente ricco che può permettersi un orologio ch costa come un aereo ovvero 16 milioni di dollari. Si tratta di un Jacob &Co dal nome che sicuramente rende l'idea del suo valore ovvero: Billionaire. Realizzato in oro bianco, è ricoperto da ben 313 diamanti taglio smeraldo che fanno 176,88 carati. Inoltre Jacob&Co ha incastonato sulla corona un rubino di 1.21 carati. Mayweather nemmeno a dirlo ha ben pensto di mostrarlo con orgoglio su Instagram facendo ovviamente il pieno di like.