CURIOSITÀ L'orchestra vegetale I loro strumenti sono realizzati con ortaggi freschi

L'orchestra vegetale.

In un mondo in cui l’innovazione musicale passa spesso attraverso l’elettronica, c’è un gruppo che ha deciso di rivoluzionare la scena… con le verdure.

Parliamo della London Vegetable Orchestra (LVO), l’unico ensemble del Regno Unito specializzato in strumenti interamente realizzati a mano con ortaggi freschi.

La LVO nasce fa da un’idea originale di alcuni musicisti professionisti del Royal Academy of Music. L’intento? Unire abilità tecnica e senso dell’umorismo, offrendo un tipo di spettacolo davvero “coltivato in casa”.

Oggi il gruppo è noto per le sue esibizioni coloratissime e per un repertorio che include zucchine, patate, peperoni, rape, zucche e carote, trasformate in strumenti veri e propri.



Le performance della LVO non passano inosservate. Il gruppo ha partecipato a numerose trasmissioni televisive britanniche, come This Morning, Ant and Dec’s Saturday Night Takeaway e Room 101. Hanno collaborato con artisti pop, tra cui Mika, e realizzato una campagna per LG che ha superato i 40 milioni di visualizzazioni online.

