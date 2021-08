L'orologio con le lancette? What is that? Gli studenti inglesi non sanno leggere l'ora

In Inghilterra una recente indagine ha messo in risalto un caso che forse non sorprende, gli studenti inglesi con particolare riferimento ai ragazzi tra i 10 e i 12 anni non sanno leggere l'orologio analogico (quello a lancette).





Alcuni insegnanti del Regno Unito hanno scoperto che l'orologio con le lancette “confonde” gli studenti tanto che in molte scuole stanno pensando di rimuoverlo. Sembra che la distrazione aumentasse in maniera esponenziale durante i compiti in classe o gli esami scritti, gli studenti si ritrovavano a perdere tempo prezioso nel tentativo di decifrare l'orario e il tempo mancante alla fine della prova.



