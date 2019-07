L'ortografia

Io sono tagliato fuori...già dal titolo.

Ma vorrei ugualmente commentare questa notizia che ho letto di recente. Di questi tempi, dove si è un po perso il rispetto per la nostra lingua e per la corretta scrittura, sembra che trovare una persona che si preoccupa della propria scrittura, sia considerato parecchio attraente se non addirittura sexy. Effettivamente , da quando la tecnologia, in qualche modo ci semplifica "la scrittura", vedi t9 ecc..., anche i vari modi di esprimersi , di comunicare, sono decisamente cambiati: ke, cmq, tvb ecc ecc, sono solo alcuni esempi di come si scriva oggi. Quindi una buona padronanza dell'ortografia accompagnata da una buona sintassi, sono senza dubbio, un dettaglio afrodisiaco che si può trovare in una persona, così almeno si dice.

Si tratterebbe di una sorta di lettera di presentazione, poichè, in molti casi , non è sufficiente solo la bellezza fisica, questa viene abbinata alla bellezza intellettuale, di gran lunga più attraente.

Gli stereotipi di bellezza stanno cambiando e si tratta di una buona notizia. Ora ci si vuole circondare di persone che si preoccupano del modo in cui si esprimono ed anche del modo in cui scrivono, per farsi capire al meglio dagli altri.

La sintassi è attraente e una virgola al posto giusto stimola la zona più erogena del nostro corpo: il cervello.

Queste poche righe vogliono essere anche una provocazione, un modo di spingerci a ritrovare il gusto di scrivere anche un semplice biglietto d'auguri, una frase carina, un saluto, una cartolina, una lettera, che se scritta a mano, con il cervello in funzione, del sentimento e con il piacere di farlo, sono cero che ci sarà qualcuno che troverà il gesto decisamente sexy.

Ps: come dicevo, dal lato bella scrittura, sono tagliato fuori, ma mi è capitato di scrivere, a mano qualche cosa e spedirla, dedicarla....beh! Ha funzionato.

Pace e Buona Vita