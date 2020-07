L'Ufficio da Giardino

Abbiamo ancora ben presente i mesi passati in segregazione nelle nostre case che nel Lockdown avevamo trasformato in "abitazioni lavorative". Dovendo svolgere il lavoro da casa in tanti si erano inventati una sorta di ufficio nella cucina e quanti salotti avevano visto la comparsa di stampanti e Pc al posto di raffinati soprammobili. Insomma le stanze destinate al nostro relax trasformati in ameni luoghi di lavoro. In tante persone è sorta la sensazione che nelle proprie abitazioni si sentisse l'esigenza di uno spazio in più da dedicare al proprio lavoro, dove fosse possibile anche ritrovare la propria concentrazione come se si fosse in azienda o in ufficio o via dicendo. Lo stesso pensiero lo hanno fatto in una azienda che produce piccole casette, creando mini prefabbricati di soli 7 metri e anche meno, dove poter svolgere il proprio lavoro nel giardino di casa propria. In meno di 7 metri tutta la pace, la serenità e la concentrazione di cui si ha bisogno per lavorare, quindi produrre e maggiormente se lo si fa da casa. In questi mini uffici lo spazio infatti, se ben ottimizzato, è appena sufficiente per farci entrare una scrivania, la sedia e libreria. La luminosità è garantita da una parete interamente in vetro e i materiali scelti per la costruzione sono di fascia decisamente alta rovere, noce e alluminio. Tutto il necessario per poter dire casa-lavoro senza spostare la macchina.