NEW PLAY "L'Ultima Poesia", per Ultimo e Geolier A grande richiesta i due mescolano i rispettivi talenti in un singolo che più che una poesia, è la lettera d'addio che sancisce la fine di un amore

"L'Ultima Poesia", per Ultimo e Geolier.

Un duo inedito quello che vede insieme Ultimo e Geolier, due top player, ciascuno nel proprio, oltre che amici di lunga data.

Le rispettive fans chiedevano una collaborazione già da tempo, ma è solo dallo scorso autunno che i due hanno deciso di mettere le mani in pasta. Risultato di questa decisione, è “L'ultima Poesia”, brano in cui l’anima cantautorale di Ultimo si esprime per la prima volta in napoletano, omaggiando così la città del collega, città che il cantautore romano ha più volte definito la sua seconda casa, Napoli.

Il pezzo prodotto da Takagi & Ketra, è fra l'altro il primo feat di Niccolò con un artista italiano a distanza di 6 anni da L’eternità (Il mio quartiere) con Fabrizio Moro e fonde due mondi diversi, ma mai così complementari.

I due artisti si contaminano, nella melodia così come nelle parole, per un brano che narra della fine di un amore senza cui però, come purtroppo spesso accade, non si riesce a stare.









I più letti della settimana: