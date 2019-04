L' Uomo Ragno in vacanza a Venezia

Uscirà a luglio nelle sale cinematografiche il nuovo film dedicato all' Uomo Ragno intitolato Spider- Man: far from home. La regia è quella di Jon Watts che per le riprese ha scelto come location Venezia, poi Londra, Praga e Berlino. Sarà l' avventura Marvel di questa estate, dopo l' uscita di Avengers Endgame che arriverà nelle sale domani.

Nel film Peter Parker, interpretato da Tom Holland, decide di partire con i suoi amici per un tour in Europa, ma anche in vacanza dovrà vestire i panni di Spider-Man per fermare le creature misteriose che creano disastri naturali attaccando Venezia. Nel film compare un nuovo super-eroe, Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal e nel cast troviamo tra gli attori anche Zendaya, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson e Michael Keaton.

Nel poster del film il giovane Uomo-Ragno legge una guida turistica dell' Italia sospeso in aria, accanto al Ponte di Rialto di Venezia.