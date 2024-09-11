La App del gelato

Se per te il gelato non è solo un dolce ma un vero stile di vita, allora ConGelato è la piattaforma che stavi aspettando.

Qui si incontrano le migliori gelaterie italiane e chi non riesce a resistere a un cono o a una coppetta. Il progetto nasce con l’idea di rendere più semplice la ricerca del gusto perfetto, trasformando una passione condivisa in un punto d’incontro digitale.

Il cuore del progetto è la Mappa Congelata, uno strumento interattivo che permette di individuare la gelateria ideale in base a diversi criteri: dalla zona geografica al gusto preferito, fino alle esigenze alimentari come opzioni senza glutine o senza lattosio.

Che tu sia alla ricerca del pistacchio più cremoso della città o di una proposta più innovativa, questa mappa diventa una bussola affidabile per orientarsi nel vasto mondo del gelato artigianale.

L’idea di ConGelato è nata in modo spontaneo: un momento di condivisione familiare, una conversazione leggera e la scoperta che dietro a ogni gusto c’è la possibilità di creare un legame.

Da quel giorno il progetto ha iniziato a prendere forma, con l’obiettivo di costruire una piattaforma capace di unire le persone attraverso il piacere universale di una pallina di gelato.







