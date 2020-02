CURIOSITÀ La battaglia delle arance di Ivrea Vede la partecipazione di tutta la città e numerosi visitatori che prendono parte alla rievocazione storica, seguendo un rigido Cerimoniale

La battaglia delle arance di Ivrea.

Ivrea, ridente cittadina piemontese nella città metropolitana di Torino viene considerata "il capoluogo del Canavese". Il 1º luglio 2018 è entrata a far parte del patrimonio dell’UNESCO.

E' famosa per"la battaglia delle Arance" che ogni anno prende vita all'interno del "Carnevale Storico di Ivrea". Le radici di questa singolare battaglia affondano al Carnevale del 1808 che è anche l'anno della prima verbalizzazione scritta della cerimonia nei verbali delle cerimonie, appunto. La manifestazione entra nel suo vivo il Giovedì grasso, quando il sindaco consegna le chiavi della città e quindi i suoi poteri nelle mani del "generale". Nel giorno del sabato grasso poi va in scena la presentazione della "Vezzosa Mugnaia" che si affaccia dal Balcone del municipio in piazza della città alle ore 21. Ma cosa rappresnta la Vezzosa per Ivrea e per il carnevale? E' la vera protagonista del carnevale, l'eroina che sta a simboleggiare la libertà della festa e questo dalla sua apparizione che avvenne per la prima volta nel 1858. Il suo nome per esteso è "Violetta" ed era figlia di un mugnaio, ma con le idee ben chiare sul suo futuro e sul suo stile di vita. Infatti tutto ebbe inizio da che la vezzosa mugnaia, Violetta appunto, non volendo sottomettersi allo " ius prime noctis" imposto dal Marchese di Monferrato, che affamava la città, prima ribellandosi poi lo uccidendolo dando di fatto il via alla rivolta.

La storica battaglia delle arance rievoca infatti questo episodio vedendo il popolo sottoforma degli aranceri a piedi, contrapposti ai soldati raffigurati a loro volta dagli aranceri sui carri, vestiti con maschere che ricordano le armature vecchie dell'epoca. La Battaglia coinvolge 9 squadre che occupano una parte fissa della città.

Ovviamente tutti coloro che vogliono parteciparvi sia cittadini che visitatori, lo possono fare indossando però obbligatoriamente, il Berretto Frigio, il cappello rosso a forma di calza e simbolo di adesione alla rivolta. Il Carnevale prende vita già dal 6 Gennaio e termina con la chiusura della festività stessa. Numerosi sono anche gli eventi legati alla gastronomia ai quali partecipano tutti i cittadini e i moltissimi visitatori che giungono a Ivrea prorpio per vivere i giorni del carnevale.

Sono famose le "fagiolate rionali" anche questa tradizione viene tramandata dal medioevo quando le Confraternite distribuivano razioni di fagioli ai cittadini più poveri.

Il 26 Febbraio si conclude con la tradizionale distribuzione di polenta e merluzzo.













I più letti della settimana: