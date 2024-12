La batteria di diamante

Pensando alle cose pratiche, a quante volte ci dimentichiamo di mettere in carica il nostro smartphone. La svolta sembra essere arrivata grazie all'ingegno umano di alcuni ricercatori con il telefono sempre scarico.

Sviluppata una batteria al diamante che può durare migliaia di anni: ha un cuore fatto di carbonio-14, un isotopo radioattivo usato in piccole quantità e confinato in totale sicurezza, che decadendo produce energia a bassa potenza per un tempo lunghissimo.

L'ideale per alimentare dispositivi difficili o impossibili da ricaricare come apparecchi acustici, pacemaker, carichi da tracciare e perfino veicoli spaziali. Il risultato è stato ottenuto dai ricercatori dell'Università di Bristol e dell'Autorità per l'energia atomica del Regno Unito (Ukaea).

La loro è la prima batteria al diamante con carbonio-14 realizzata finora al mondo: funziona in modo simile ai pannelli solari che convertono la luce in elettricità, ma invece di utilizzare particelle di luce (fotoni), cattura gli elettroni in rapido movimento provenienti dall'interno della struttura del diamante.