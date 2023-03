CURIOSITÀ La bellezza è perfezione? Raccoglie 100 muse con le loro imperfezioni, è la prima agenzia di modelle non convenzionali in Italia

La bellezza è perfezione?.

Bello e perfetto? Non è proprio così o almeno la conferma arriva da “Imperfetta”. L'idea nasce proprio dalla tesi che la perfezione non esiste e che ci affanniamo a cercare ciò che abbiamo già singolarmente.

Un’agenzia di modelle chiamata proprio “Imperfetta”, che punta a ridefinire le canoniche nozioni di bellezza. Fondata nel 2020 in pieno lockdown da Carlotta Giancane, era all'inizio solo un progetto Instagram per evidenziare le donne comuni e le loro imperfezioni.

Poi ne è nata una vera e propria agenzia con un casting book pieno di modelle che sfidano gli standard di bellezza che questo settore ha prestabilito per loro. Non conta l’età, non importa il peso e nemmeno il colore della pelle.

C’è chi è affetta da disabilità, chi porta ben visibili i segni di condizioni mediche come l’alopecia , la vitiligine e chi ancora ha cicatrici visibili o ha perso gli arti. Sono queste le oltre “100 muse” che fanno parte di Imperfetta, un gioco di parole tanto semplice quanto emblematico.

Le modelle grazie a questa iniziativa hanno potuto prendere parte a spot tv e campagne di sensibilizzazione in collaborazione con marchi di fama nazionale e internazionale. Hanno inoltre posato per riviste e fotografi famosi ed hanno sfilato sulle passerelle della Milano Fashion Week.



