La biblioteca automatica di scienze

L’Università di Bologna ha inaugurato una nuova tecnologia innovativa al Campus di Ravenna con la creazione della Biblioteca Automatica di Scienze (BAS). Questa installazione rappresenta la prima applicazione di un distributore automatico di libri in ambito universitario, rivoluzionando il modo in cui studenti, docenti e ricercatori interagiscono con le risorse bibliografiche.

La biblioteca è stata progettata per supportare in particolare i corsi di Scienze ambientali, Biologia Marina e Scienze e tecnologie per la sostenibilità ambientale. Essa contiene una selezione di libri universitari relativi a queste discipline, inclusi i volumi in programma per gli esami.

La BAS è situata nei Laboratori “R. Sartori” del campus, in via Sant’Alberto 163, e offre un servizio di prestito e restituzione veloce e completamente autonomo. Il funzionamento del sistema è semplice e intuitivo.

Gli utenti, iscritti all’Università di Bologna e muniti di badge Unibo, possono accedere alla biblioteca automatica in qualsiasi momento durante l’orario di apertura. Per prendere in prestito un libro, basta selezionare il titolo tramite il sistema digitale e passare il proprio badge al lettore RFID, che eroga il volume. Allo stesso modo la restituzione avviene avvicinando il libro al lettore RFID, che attiva l’apertura dello sportello per depositarlo.