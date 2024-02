CURIOSITÀ La Biblioteca degli alberi premiata La Bam ha ottenuto il prestigioso Dubai International Best Practices Award for Sustainable Development nella categoria Urban Regeneration and Public Spaces, durante il World Government Summit 2024

La Biblioteca degli alberi premiata.

E' un parco con più di 500 alberi e 135.000 piante, la Biblioteca degli Alberi Milano ha ottenuto il prestigioso Dubai International Best Practices Award for Sustainable Development nella categoria Urban Regeneration and Public Spaces, durante il World Government Summit 2024.

Si tratta del premio, assegnato tra 2600 candidature provenienti da 144 paesi, è un riconoscimento dell’impegno di BAM verso la sostenibilità e il miglioramento della qualità della vita urbana.

[Banner_Google_ADS]

Il Dubai International Award for Sustainable Development è stato istituito nel 1995 durante la Conferenza internazionale dell’ONU a Dubai, ed è giunto ora alla sua 13ª edizione. Organizzato da UNHABITAT, il programma delle Nazioni Unite per un’urbanizzazione socialmente e ambientalmente sostenibile, il premio mira a celebrare iniziative che hanno avuto un impatto positivo sulle città del futuro.

Il parco pubblico urbano BAM è riconosciuto come un modello di sostenibilità e cura degli spazi verdi pubblici, con un programma culturale ricco che ha coinvolto oltre 271 istituzioni culturali, realtà non profit e università.

Con oltre 250 appuntamenti gratuiti ogni anno, BAM ha ospitato relatori e artisti nazionali e internazionali, coinvolgendo 240 mila persone nei primi 5 anni di attività.



Audio Gallery



I più letti della settimana: