La biblioteca dei colori più rari al mondo si trova ad Harvard (racconta GreenMe) e custodisce un patrimonio sorprendente: oltre 2500 pigmenti, raccolti da tutto il pianeta, con storie affascinanti che intrecciano arte, scienza e mistero.

A curare questa collezione straordinaria è il Forbes Pigment Collection, un archivio nato grazie a Edward Forbes, storico dell’arte e pioniere della conservazione museale. Forbes, direttore del Fogg Art Museum dal 1909 al 1944, viaggiò in lungo e in largo per raccogliere pigmenti con cui confrontare le tinte delle opere rinascimentali, allo scopo di verificarne l’autenticità.

Oggi, la collezione è uno strumento scientifico gestito da Narayan Khandekar, direttore dello Straus Center for Conservation and Technical Studies. Il suo lavoro è simile a quello di un detective: con metodi come spettroscopia Raman, microscopia elettronica e cromatografia, identifica la composizione chimica dei colori, svelandone l’origine e la storia.

Alcuni pigmenti del passato sono tanto affascinanti quanto inquietanti. È il caso del Mummy Brown, ottenuto da resine ricavate da mummie egizie, molto usato nei secoli XVIII e XIX. Oppure del Cocciniglia, un rosso brillante ricavato da insetti schiacciati, ancora oggi presente in cibo e cosmetici.

Non mancano i colori pericolosi, come il Giallo di Cadmio e il Verde Smeraldo, entrambi a base di metalli tossici, o il Rosso 254, prodotto chimico scoperto nel 1974, che permise di smascherare un falso Jackson Pollock. Molti colori erano un tempo più preziosi dell’oro, come il blu oltremare del lapislazzuli, estratto solo in Afghanistan.

Oggi esiste anche la sua variante sintetica, nata nel 1826 grazie a un concorso scientifico.

