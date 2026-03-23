La biblioteca delle cose

A Firenze le biblioteche cambiano pelle e diventano qualcosa di inaspettato: non più soltanto luoghi di studio e lettura, ma veri hub di condivisione, sostenibilità e innovazione sociale.

Nasce così la Biblioteca degli Oggetti, un progetto che ribalta un’abitudine radicata: comprare tutto, anche ciò che useremo una sola volta. Dimenticate scaffali pieni solo di libri. Accanto ai volumi compaiono trapani, elettrodomestici, attrezzature per il tempo libero e perfino strumenti tecnologici.

L’idea è semplice quanto potente: offrire accesso invece di proprietà, riducendo sprechi e costi. Per entrare nel sistema, ogni cittadino mette a disposizione almeno un proprio oggetto, contribuendo a creare un catalogo condiviso.

In cambio può prendere in prestito ciò di cui ha bisogno, proprio come farebbe con un romanzo. Le sedi coinvolte – dalla BiblioteCaNova Isolotto alla Pietro Thouar, fino alla Filippo Buonarroti – diventano così presìdi di economia circolare.

Non si tratta solo di risparmio: è un modello che stimola fiducia, responsabilità e cura reciproca. L’iniziativa non nasce dal nulla. In Italia un’esperienza simile è già realtà a Bologna con il progetto “Leila”.

Ma Firenze compie un passo ulteriore: porta questo modello dentro un sistema pubblico strutturato, legandolo al Patto per la Lettura e alle politiche ambientali cittadine. Il risultato è una visione più ampia: le biblioteche diventano infrastrutture civiche, capaci di incidere concretamente sul quotidiano

. Non solo cultura, ma anche pratiche sostenibili accessibili a tutti. Ogni oggetto prestato racconta una storia diversa: quella di una città che prova a reinventarsi, puntando su riuso, partecipazione e collaborazione.

Se il progetto funzionerà, potrà estendersi ad altre biblioteche e diventare un modello replicabile.







