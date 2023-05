CURIOSITÀ La bici con le ruote a triangolo La creatività dell'ingegnere ucraino Sergii Gordieiev noto semplicemente come “The Q” non si ferma, ancora una due ruote geometrica con le ruote triangolari

La bici con le ruote a triangolo.

Dopo la bicicletta con le ruote quadrate dell'l'ingegnere ucraino Sergii Gordieiev noto semplicemente come “The Q”, ancora una due ruote geometrica con le ruote triangolari.

Un nuovo progetto ancora più estremo, che sfrutta un particolare principio matematico noto sin dall'800 ovvero il cosiddetto triangolo di Reuleaux. Il risultato è una bicicletta ancora più estrema, che sostituisce le normali ruote rotonde con versioni quasi triangolari: il moto è molto più fluido di quanto si possa immaginare (anche grazie all'ammortizzazione), ecco come è stato realizzato questo modello unico nel proprio genere.

Per costruire un triangolo di Reuleaux si parte da un normale triangolo equilatero di riferimento come spiegato sulla rivista Wired, dunque si piazza la punta di un compasso su ogni vertice e si disegna una curva che unisce i due vertici opposti, creando così punti di contorno tutti equidistanti.

Quando questo triangolo ruota, copre un'area che collima quasi perfettamente con quella di un quadrato, dimostrandosi perfetto per una vasta serie di applicazioni come per esempio la punta di un trapano che può realizzare fori pressoché quadrati oppure per strumenti di pulizia efficaci anche negli angoli o ancora per i plettri di strumenti a corda dato che possono essere utilizzati su ogni angolo mettendo a disposizione anche tre punte.



