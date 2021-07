CURIOSITÀ La bici nel "Bike Box" Come mettere la bici al sicuro

La bici nel "Bike Box".

La bicicletta è sicuramente uno dei mezzi più sostenibili il cui utilizzo tutela la salute del pianeta, ma è anche un supporto importante alla mobilità. Purtroppo però spesso il suo utilizzo è frenato dai furti sempre crescenti.

[Banner_Google_ADS]



Seguendo l'esempio di Olanda e Giappone anche in Italia sono state installate le prime “Bike Box”. Si tratta di uno spazioso armadietto in metallo sullo stile di quelli che si trovano nei depositi per i bagagli, dove è possibile lasciare la propria bici in tutta sicurezza. In Italia sono poco conosciuti anche se sono presenti in alcune città (Genova e Roma). In ordine cronologico i “Bike Box” sono ora stati installati anche a Bergamo. Da qualche giorno i mezzi a due ruote possono essere depositati in questi mini garage che costano mediamente per il loro noleggio 10 euro a trimestre.



I più letti della settimana: