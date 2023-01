CURIOSITÀ La cabina telefonica è la tecnologia vintage più rimpianta Nella speciale classifica risultano anche il Walkman, il Gameboy e il lettore Mp3

La cabina telefonica è la tecnologia vintage più rimpianta.

Tra gli oggetti dei quali amiamo circondarci ce ne sono molti che hanno destini diversi. Ad esempio gli orologi da polso o da muro, i gioielli di pregievole fattura e non solo. Questi non passano mai di moda ma anzi nel tempo acquistano valore. Ce ne sono altri come i capi di abbigliamento, gli accessori vari che hanno momenti di ritorno in auge e momenti di dimenticatoio, che sono frutto di vari fattori. Altri ancora che addirittura non ricordiamo neanche più.

Recentemente in un'indagine condotta per conto di Facile.it su quale fosse la tecnologia che mancava di più agli italiani, sono emersi risultati davvero interessanti. Al primo posto è risultata la cara cabina telefonica, da molti chiamata "gabina", rimasuglio di romantiche chiamate all'innamorato/a con il tempo scandito dal rumore dei gettoni che se ne andavano, più o meno velocemente. Al secondo posto il lettore Mp3, rivoluzionario aggeggio che faceva lasciare a casa cassette, dischetti o cd che dir si voglia, liberando memorie in grado di contenere ore e ore di musica digitale.

Al terzo posto troviamo la consolle portatile per eccellenza il "Gameboy". Per i malati di videogame era il sogno proibito che si materializzava portare gli amati videogame con se. A seguire il walkman, poi la radiolina per le passeggiate cacisticodomenicali mentre si scorreva davanti alle vetrine del centro. Verso la fine troviamo anche i proiettori di diapositive e.....lo Marranzanu o Scacciapensieri strumento idiofono legato alla Sicilia.

