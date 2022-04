CURIOSITÀ La Caccia al tesoro Green I grandi giardini italiani è un network che raccoglie parchi e giardini Italiani, luoghi da fiaba in cui a Pasquetta si terrà una caccia al tesoro per le famiglie

La Caccia al tesoro Green.

La caccia al tesoro è uno dei giochi che nonostante il tempo restano sempre affascinanti. I Grandi Giardini Italiani è il network dei più bei giardini Italiani che organizza per Pasquetta, lunedì 18 aprile, Quella che è la 25° edizione della “Caccia al tesoro botanico Grandi Giardini Italiani”. Un evento, sotto forma di gioco che vuole avvicinare i bambini al mondo delle piante. La Caccia al tesoro botanico permette alle famiglie di trascorrere una giornata in tutta sicurezza in luoghi da fiaba. Ma come funziona ? All ’ingresso dei giardini, i partecipanti riceveranno una mappa con cui poter svolgere il gioco.





Grazie alle domande che verranno poste durante la caccia al tesoro, i bambini saranno stimolati a capire le principali caratteristiche della vita delle piante. Tra i parchi partecipanti: si va dal Vittoriale degli Italiani alla Rocca di Lonato del Gadda in Lombardia; tra i giardini partecipanti anche quelli spettacolari di Castel Trauttmansdorff di Merano in Alto Adige o il castello delle Rose di Cordovado in Friuli Venezia Giulia e il Labirinto del Masone, capolavoro di Franco Mar Ricci a Fontanellato, in Emilia Romagna. Ma ci sono anche il Parco di Pinocchio in Toscana a Collodi e il Centro Botanico Moutan a Vitorchiano, in Lazio. Caccia al tesoro anche in Sicilia, a Villa Tasca di palermo e alla Fondazione La Verde La Malfa a San Giovanni la Punta. Buona Caccia !



