La cantina del piacere

Dopo tanto vagare di "fiore in fiore", finalmente arriva la persona con la o il quale si decide di mettere su casa. A questo punto si viene assaliti dai soliti dubbi che vanno dalle dimensioni, al numero di stanze, poi almeno due bagni e se arriva la nonna ce ne vorrà un terzo? Infine le due estremità come le concepiamo? Taverna e mansarda, o cantina e solaio? Tranquilli tutto risolto, pare che esista la casa perfetta. Consta di cinque camere da letto, tre bagni ed un seminterrato completo di "gogna",avete letto bene, frustini ed una gigantesca stella di legno, potrebbe essere il luogo perfetto per chi cerca un buon compromesso tra una vita di sani principi ed un pazzo divertimento erotico.

La casa in tutto misura 460 mtri quadrati ed è arredata e accessoriata in modo del tutto classico e così viene venduta, la trovate nella tranquilla Maple Green, nella periferia di Philadelphia, in Pennsylvania. Oltre ad essere enorme quindi attrezzata per far correre e scorrazzare bimbi e amici vari ha questa stanza nel "basement" che promette di essere la vera chicca a renderla unica nel circondario e non solo. Poi si risparmia non avendo neppure bisogno di spendere una buona fetta del vostro stipendio in set sadomaso più o meno completi... è già tutto compreso!!

Il famoso "tesoro vieni di la" diventa ti aspetto di sotto subito o me la lego ad un... dito!