La canzone di Natale di Ed Sheeran: "Afterglow"

Ed Sheeran stupisce tutti con un nuovo singolo a sorpresa, un regalo di Natale per tutti i suoi fan: si intitola 'Afterglow'! Il brano è uscito su tutte le piattaforme digitali accompagnato da un video registrato con un unica ripresa e una copertina disegnata personalmente dal cantante.

E' passato quasi un anno, era il 24 dicembre scorso, quando Ed ha deciso di prendersi una pausa dal mondo della musica per vivere a pieno la gravidanza della compagna e moglie Cherry Seaborn.

Infatti, dopo un 2019 ricco di soddisfazioni grazie all'album "No.6 collaboration project", che conteneva i brani "I don't care" con Justin Bieber e "Beautiful people" con Khalid, nei giorni scorsi il cantante aveva fatto intuire qualcosa attraverso i social pubblicando un disegno e annunciando l'arrivo di una novità alle 12 di ieri.

Si trattava proprio dell'uscita "Afterglow" e del video nel quale il cambiamento sembra essere il tema centrale. Il testo della canzone racconta attraverso i colori dell'autunno, sempre mutevoli, tutte le variazioni a livello emozionale che intervengono in una relazione. Nel susseguirsi delle stagioni Ed Sheeran trova sempre al suo fianco la compagna che lui osserva in tutte le fasi del suo percorso.









Musica e parole si amalgamano perfettamente per restituire un'immagine molto poetica: "Un milione di colori di nocciola, oro e rosso, il sabato mattina sta svanendo, il sole è riflesso dal caffè che hai in mano e i miei occhi sono di nuovo catturati nel tuo sguardo".

Ciò che arriva è una fotografia che vuole raccontare tutte le emozioni del cambiamento delle stagioni attraverso un'atmosfera folk: Il tempo fuori sta cambiando, le foglie sono sepolte sotto sei pollici di neve e la radio sta trasmettendo "Iron & Wine".

Annunciando la pubblicazione del singolo, Ed Sheeran coglie l'occasione anche per inviare i suoi auguri a tutti i fan: “Hey ragazzi. Afterglow è una canzone che ho scritto l’anno scorso e ho voluto pubblicare per voi. Non è il primo singolo del nuovo album. È solo una canzone che amo e che spero che piaccia anche a voi! Vi auguro di passare delle belle feste e un buon anno nuovo. Io torno nella terra di mio papà, ciao x”.

Ascolta qui Ed Sheeran, "Afterglow"