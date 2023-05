CURIOSITÀ La canzone prima in classifica quando sei nato? Ecco come scoprirlo!

Se sei appassionato di musica e vuoi sapere su quali note sei venuto al mondo esiste un sito, playback.fm, che in un'apposita sezione, “#1 On Your B-Day”, ti svelerà il brano in cima alle classifiche italiane nel giorno in cui sei nati.

Il portale prende come punto di riferimento Billboard Hot 100, la classifica statunitense dei singoli pubblicata ogni settimana dalla rivista Billboard. Su playback.fm le classifiche di canzoni famose vanno dal 1959 al 2020. La canzone al numero uno il giorno che sei nato era la canzone al numero uno in quella settimana.

Scoprirlo è semplicissimo: ti basterà inserire la vostra data di nascita e ti comparirà il singolo con tanto di video. Ma non finisce qui, perchè sempre attraverso lo stesso percorso sul sito è possibile conoscere anche il film più visto al cinema, il libro più venduto oppure la canzone che ha segnato un determinato periodo della tua vita.

Il 25 ottobre 1993 nasce ufficialmente Radio San Marino, ecco la canzone prima in classifica:

Mariah Carey - Dreamlover

