La carbonara di Gordon Ramsey. Voto: 2

Ops! Mossa falsa da parte dello chef Gordon Ramsay. Che è inciampato su un classico della cucina regionale laziale, per essere più precisi, romano: la carbonara. Ramsay, conosciuto per il suo comportamento aggressivo in cucina e le sue 16 Stelle Michelin, si è fatto strada sugli schermi televisivi praticamente in tutto il mondo. Nato in Scozia, ha aperto ben 17 ristoranti in tutto il mondo, ed il suo ristorante d'autore, il Gordon Ramsay a Chelsea, Londra, detiene ben tre stelle dal 2001.

Questo però non gli ha impedito di essere contestato ferocemente sui social per un video su Twitter, dove prepara una carbonara, alla vista oggettivamente discutibile. Nonostante il titolo (The most amazing carbonara in the world) anche i followers più affezionati non hanno mancato di criticarlo. Giudicate voi dallo screenshot con il prodotto finale:







Nel 2014 Ramsay scoppiò in lacrime dopo che il suo ristorante di New York passò dallo status di due stelle a uno senza stelle. Chissà se anche le critiche dei romani, custodi della tradizione della carbonara, lo toccheranno nel profondo.

Guarda la carbonara incriminata