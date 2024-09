CUCINA La carbonara in lattina lanciata da un'azienda americana Polemica tra gli chef italiani

La carbonara in lattina lanciata da un'azienda americana.

Spaghetti alla carbonara in lattina, la novità prodotta di Heinz in Uk che fa discutere tutti gli chef e soprattutto tutti gli amanti della tradizione in cucina. Ascolta tutto nel nostro reloaded!

