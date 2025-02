CURIOSITÀ La casa dei Riders Aperta a Firenze una struttura con servizi, spazio ristoro e relax per chi fa il rider

La casa dei Riders.

Ha aperto i battenti qualche giorno fa a Firenze, in via Palmieri, Casa rider, un luogo di riposo e ristoro per i ciclofattorini con anche servizi di informazione e supporto.

'Casa rider' è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.30: come è stato spiegato, saranno valutate nel tempo estensioni di giorni e orari, sulla base delle esigenze espresse dai rider.

Tra i servizi ci sono quelli igienici, uno spazio ristoro, la possibilità di accesso ad attrezzature per piccoli interventi di riparazione della bicicletta e possibilità di ricarica degli strumenti di lavoro (come il cellulare e la batteria della bici).

In via Palmieri si trovano anche sportelli informativi anche su aspetti come l'ottenimento del titolo di soggiorno, la verifica di irregolarità contrattuali. Al di fuori dell'orario di apertura sono previsti corsi di formazione e workshop.

