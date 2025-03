La casa rivoluzionaria

In Francia, nel dipartimento della Drôme, l’ingegnere in pensione Olivier Sidler ha realizzato un’abitazione rivoluzionaria: zero riscaldamento, zero bollette e una temperatura stabile di 23 °C tutto l’anno.

Ma come è possibile? Il segreto sta in un’isolamento eccezionale e un ingegnoso sistema di recupero del calore. Il punto di forza di questa abitazione è senza dubbio il suo rivestimento altamente isolante.

I muri, con uno spessore di oltre 50 cm, sono realizzati con una combinazione di paglia di riso, cotone, lino e canapa Biofib, materiali che garantiscono un eccellente isolamento termico.

Il pavimento è altrettanto efficiente: una dalle in cemento poggia su 25 cm di polistirene, impedendo ogni dispersione di calore dal suolo. Le finestre a triplo vetro, invece, permettono di catturare ogni raggio di sole, riscaldando naturalmente gli ambienti interni.

Inoltre, la casa è progettata con un’orientazione studiata nei minimi dettagli: le ampie vetrate sono posizionate in modo strategico per sfruttare l’energia solare in inverno e, allo stesso tempo, mantenere freschi gli spazi d’estate.