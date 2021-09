La chitarra delle leggende

Quanti di voi da bambini hanno giocato con i mattoncini lego ? Desiderio che si è riacceso con l'arrivo di un figlio o di un nipote.









Con il passare del tempo i leggendari mattoncini rossi hanno avuto evoluzioni incredibili. L'ultimo set ha come misure: Trentasei centimetri di altezza e undici di larghezza. Per completarne la costruzione bisogna assemblare oltre mille mattoncini. Non può essere definito un semplice giocattolo vista la precisione maniacale dei dettagli. Stiamo parlando della riproduzione riproduzione perfetta di un modello della leggendaria “Fender Stratocaster” un mito che ha fatto la storia della musica rock. Uno strumento che abbiamo visto e sentito tra le mani di leggende come Jimi Hendrix, George Harrison ed Eric Clapton solo per fare qualche nome illustre. Nella confezione anche un supporto pieghevole per esporre lo strumento e un amplificatore, copia perfetta del Fender 65 Princeton Reverb degli Anni '70. La vedremo nei negozi a ottobre.