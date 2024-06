CURIOSITÀ La chitarra di John Lennon Cifra record per la chitarra con cui Lennon ha suonato nell'album Help battuta all'asta

La chitarra di John Lennon.

2.857.500 dollari. A tanto è stata venduta all’asta da Julien’s una chitarra usata da John Lennon per la registrazione dell'album del 1965 "Help!".

Si tratta di una cifra record per una chitarra dei Beatles. Il leggendario strumento è stato acquistato per telefono durante una vendita all'Hard Rock Cafe di New York.

Altri record stabiliti da Julien's per strumenti dei Beatles includono i 2,4 milioni di dollari pagati per una chitarra acustica Gibson di Lennon e i 2,2 milioni di dollari con cui è passata di mano la batteria Ludwig di Ringo Starr.

Secondo Julien's è la chitarra dei Beatles più importante approdata sul mercato, un valore confermato dal prezzo record di acquisto. Secondo Julien's, la Hotenanny fu usata anche per "Girl" e da George Harrison in "Norwegian Wood", canzoni tratte dell'album "Rubber Soul".



