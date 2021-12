CURIOSITÀ La città Galleggiante Nel 2025 sarà pronta per essere abitata, "oceanix" città che sosterrà l'ambiente

La città Galleggiante.

Il suo nome è “Oceanix” ed è la prima città galleggiante del mondo e sarà pronta per essere abitata non prima del 2025.





Oceanix sarà costruita sulle coste della Corea del Sud, per resistere alle inondazioni, alle tempeste e agli uragani. Costerà 200 milioni di dollari e si estenderà su 75 ettari di piattaforme in cui potranno convivere 10 mila persone. Sarà composta da quartieri a forma di esagono con edifici di non oltre 7 piani in grado di resistere al vento e costruiti per ottimizzare la luce solare e consumare meno energia possibile. Chi abiterà Oceanix avrà spazi dove vivere a baso impatto praticando un stile di vita a rifiuti zero e coltivando ciò che mangeranno in un orto comunitario. Su Oceanix la dieta sarà a base vegetale: oltre ai prodotti coltivati sulle piattaforme, si potranno mangiare ostriche, capesante e vongole che verranno allevate su biorocce sotto a ogni piattaforma. Gli spostamenti si potranno fare a piedi o in barche con motori non inquinanti. Punti di incontro le piattaforme interne con una piazza pubblica, un mercato e centri per la spiritualità, l'apprendimento, la salute, lo sport e la cultura.



