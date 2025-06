La città di Guadalajara si prepara a un’importante trasformazione urbana grazie al Piano Strategico di Arbolado Urbano presentato dalla sindaca Verónica Delgadillo García.

L’obiettivo (come raccontato da GreenMe) è ambizioso: piantare 20 mila alberi entro la fine del 2025 e riconquistare spazi pubblici finora dominati dal cemento. Una sfida che punta a fare della capitale dello Stato di Jalisco la città più verde del Messico.

Il piano, articolato in otto fasi, prevede interventi mirati in diverse aree della metropoli. Tra i punti principali: la creazione di corridoi verdi lungo le principali arterie cittadine, la riforestazione delle zone più vulnerabili, in particolare nel quadrante orientale, e il ripristino di aree cementificate per far posto a 1.700 nuovi alberi.

Inoltre parte del progetto prevede la produzione di alberi nativi nei vivai municipali, l’adozione di alberi da parte dei cittadini e la trasformazione dei residui vegetali in pacciame naturale (mulch).

Tra gli interventi più visibili, spicca la piantumazione di 1.000 alberi nel Centro Storico, con specie come il frassino e l’arrayán (il mirto cileno) scelte per offrire ombra senza ostacolare la visibilità dei negozi.

A inaugurare simbolicamente il progetto è stato un frassino chiamato simbolicamente “Guardián”, “Guardiano”, piantato dalla stessa sindaca davanti alla Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, in sostituzione di un esemplare malato.

A riconoscere lo sforzo di Guadalajara è anche la comunità internazionale: per il sesto anno consecutivo, la città ha ricevuto il titolo di Tree City of the World dalle organizzazioni Reforestemos México e Arbor Day Foundation.