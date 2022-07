La classifica delle città europee con l'aria più pulita

Nella maggior parte delle grandi città europee i livelli di smog sono molto elevati e respirare a pieni polmoni è praticamente impossibile. Per fortuna, non in tutte. Ma in Europa esiste una città che abbia il primato per qualità dell’aria? A rispondere a questa domanda ci hanno pensato i dati di un recente studio gestito dal Agenzia europea dell’ambiente (AEA) che ha esaminato 340 comuni, classificandoli in base alla pulizia dell’aria. Questa ricerca si è focalizzata sulle concentrazioni del particolato fine il PM2,5, che viene misurato in microgrammi per metro cubo.

Come sarà facile immaginare, niente da fare per la vicina l’Italia. Nessuna delle città del Bel Paese si trova nella top 10 dell’ AEA. Sul podio invece troviamo Umeå, capoluogo svedese della contea di Västerbotten, con 3,1 microgrammi di PM2,5 per metro cubo. Al secondo e terzo posto si piazzano due città portoghesi: Faro e Funchal. Completano la classifica Tampere in Finlandia, Narva in Estonia, Stoccolma in Svezia, Uppsala in Svezia, Tallinn in Estonia, Bergen in Norvegia e Reykjavik in Islanda.