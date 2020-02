MUSICA La classifica FIMI del dopo Sanremo Vediamo chi sono i veri vincitori di Sanremo, secondo le vendite ed i downloads ufficiali

Il Festival della Canzone Italiana è terminato da qualche giorno, con la vittoria della canzone Fai rumore di Diodato per i campioni, e di Leo Gassman nella sezione dedicata ai più giovani con Vai bene così.

A distanza di qualche giorno vediamo qual è il responso concreto, cioè quello relativo alla vendita di CD ed ai downloads attraverso le principali piattaforme. Per fare questo abbiamo consultato le classifiche ufficiali di Top Of The Music che rilevano i dati di vendita settimanali dei prodotti fisici e delle singole tracce online in Italia, e sono l'unico riferimento ufficiale per il mercato musicale.

Al primo posto c'è proprio Diodato, seguito da Francesco Gabbani. Vengono tallonati dai Pinguini Tattici Nucleari e da Achille Lauro con la sua Me ne frego. Gradino numero cinque per Elettra Lamborghini che vanta una fan base notevole, e sei per Elodie con la bellissima Andromeda scritta da Mahmood.

Fasma con Per sentirmi vivo si piazza benissimo al 7° posto, primo tra i giovani in questa classifica di vendita, e sorpassa anche Levante che troviamo subito dopo con la sua Tikibombom. Le Vibrazioni sono al posto numero nove con Dov'è e questa breve Top 10 vede la prima canzone non sanremese con Ghali ft. Salmo e la loro Boogieman.













