La collaborazione di J-Ax & Mr. Rain: "Via di qua".

Un dialogo che mette a confronto due generazioni, questo lo spunto da cui parte il nuovo singolo di J-Ax e Mr.Rain. Si intitola "Via di qua" ed è un brano inno alla ribellione, per tutti quelli che non si allineano alle regole promosse dalla società benpensante.

J-Ax, rapper, cantautore e producer con 28 anni di carriera alle spalle, incontra un giovane Mr.Rain per raccontare tutti i condizionamenti imposti dalla società. In primis, si parla di libertà di espressione e della fuga come via d'uscita: “E solo nei momenti peggiori / c’è sempre chi fa una domanda / qualcuno che non riesce a capire che hai voglia di urlare più che di parlare / E allora sai che c’è / vado vado vado via di qua/ E allora sai che c’è, vado vado vado via di qua / vado via da chi pensa di insegnarmi a vivere”.

Scappare però non è risolutivo: “Quando ti stanchi di odiare capisci che perdonare è la cosa che ti difende”. Attraverso la consapevolezza che si acquisisce negli anni, si arriva a quella maturità che permette di accettare il proprio passato senza mai perdere la propria unicità “spesso viviamo rinchiusi nel nostro passato dimenticandoci il presente / certi errori li rifarò ancora ma questo è il bello di crescere / ma forse è quello che mi serve”.

Ascolta qui J-Ax ft. Mr.Rain, "Via di qua"





