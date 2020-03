SPORT La coppa del mondo dello Sci femminile Annullate le gare di coppa del mondo di sci femminile previste nel fine settimana in Svezia

Triste il finale della coppa del mondo di Sci 2020, annullate tutte le gare previste nel fine settimana in programma a "Aare" in Svezia. Non saranno recuperate e pertanto la stagione si chiude anche per gli uomini a "Kranjska Gora". Per effetto di questa decisione l'italiana Federica Brignone diventa la prima sciatrice tricolore, della storia a portarsi a casa la coppa del mondo di sci alpino.

Ma è una vittoria che lascia l'amaro in bocca come ha affermato la Brignone stessa definendosi amareggiata per come è andata a finire, infatti il motivo per il quale si è fermato tutto è stato un caso di positività al coronavirus riscontrato tra le persone coinvolte nella competizione internazionale, da comunicazione ufficiale del comitato organizzatore della tre giorni svedese. Proprio in Svezia avrebbero dovuto tenersi le ultime prove della stagione, con lo slalom parallelo, il gigante e lo slalom a chiudere la tappa.

Del resto la Brignone aveva già portato a casa la coppa di combinata alpina, ma alla luce degli annullamenti la classifica recita così: la valdostana con 1378 punti davanti a Mikaela Shiffrin (1225 punti) e Petra Vlhova (1189 punti). Federica Brignone è la prima italiana di sempre a riuscire nell'impresa mentre in campo maschile lo sci azzurro vanta quattro affermazioni con Gustav Thoeni e una a testa per Piero Gros e Alberto Tomba.





















