La corsa più pazza del mondo

E' veneto si chiama Andrea Marcato 39 anni ed è il primo italiano a vincere lo “Sri Chinmoy Self-Transcendence 3100-Mile Race”.









Si tratta della corsa su strada più lunga al mondo: 4989 chilometri con una particolarità, vanno corsi intorno ad un isolato. A pensarci bene ci ricorda il periodo del lockdown quando l'unico momento d'aria poteva essere solo intorno alla propria abitazione. Tornando a questa folle corsa, c'è un tempo minimo per portarla a termine: 52 giorni. Il vincitore ha impiegato 42 giorni, 17 ore, 38 minuti e altrettanti secondi, il miglior tempo mai realizzato. Questa paradossale corsa è definita come: “L'Everest della corsa”. Al momento in 25 edizioni hanno partecipato 49 persone. Per riuscire ad entrare a far parte dell’albo d'oro è necessario percorrere una distanza media di quasi 60 miglia al giorno.