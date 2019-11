"La differenza": il singolo che anticipa il nuovo album di Gianna Nannini

Save the date! Uscirà il 15 novembre per Columbia/Charing Cross Records, “La differenza”, ventesimo disco in studio di Gianna Nannini. L'omonimo singolo, primo estratto, lo stiamo già ascoltando da alcune settimane.

Il nuovo album contiene 10 brani scritti insieme a Pacifico e vede anche l'inedita partecipazione di Coez, che duetta con la Nannini in "Motivo".

Noi siamo andati a curiosare nella tracklist di questo suo nuovo progetto, già disponibile in pre order negli store di iTunes e Amazon:

La Differenza

Romantico e bestiale

Motivo feat. Coez

Gloucester Road

L'aria sta finendo

Canzoni buttate

Per oggi non si muore

Assenza

A chi non ha risposte

Liberiamo

Intanto la cantante toscana si è aggiudicata, per essersi distinta in questo 2019 come artista nel mondo del cantautorato, il prestigioso Premio Tenco. Per chi invece non vede l'ora di assistere ad una sua esibizione dal vivo, Gianna Nannini ritornerà live con un con un grande concerto-evento che si terrà il 30 maggio 2020 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.