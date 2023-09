Il digital Detox della Z Generation passa per i vecchi telefonini. Potremmo definirla una piccola "rivincita" negli Stati Uniti per i telefoni più basici ed economici, quelli insomma che non hanno tante funzioni e che si utilizzavano una volta prima dell'avvento degli smartphone.

La rivelazione arriva dagli analisti, nel mercato d'oltreoceano sono un segmento di nicchia che ancora tiene, alimentato dai millennial e dalla Generazione Z che li usano per "disintossicarsi" da app e social network.

Una tendenza visibile anche su TikTok, dove hashtag come #bringbackfliphones raccolgono milioni di visualizzazioni.

Oltre al desiderio di digital detox dei giovani, a tenere banco è la richiesta di telefoni economici usa e getta da parte di alcune categorie di consumatori, come i turisti che comprano un secondo telefono per brevi periodi o le aziende che vogliono ridurre i costi. Il prezzo di questi dispositivi varia infatti dai 20 ai 100 dollari.