La festa della luce

Il Diwali - conosciuto anche come Dipavali - si prepara a illuminare le città italiane con una serie di eventi culturali e spirituali.

Questa antica festività induista, che simboleggia la vittoria della luce sulle tenebre e della conoscenza sull'ignoranza, sarà celebrata in tutta Italia a partire dal 16 ottobre, con Milano tra le città protagoniste.

Una tradizione millenaria che cresce anche in Italia In un Paese dove la comunità induista conta ormai circa 180mila fedeli, la Festa delle Luci assume un significato sempre più ampio, diventando occasione di incontro e dialogo.

Il Diwali rappresenta un momento sacro in cui si celebra il ritorno del Signore Rāma ad Ayodhya, la devozione alla dea Lakṣmī, simbolo di prosperità, e il rinnovamento interiore attraverso la preghiera, la condivisione e la luce.

Milano si accende il 16 ottobre Grazie all'iniziativa dell'Unione Induista Italiana (UII), la città di Milano ospiterà giovedì 16 ottobre una grande celebrazione presso il Teatro Bruno Munari in via Giovanni Bovio 5.

L'evento, aperto e gratuito, proporrà danze sacre, musica dal vivo e laboratori per famiglie. Un'occasione per avvicinarsi alla spiritualità induista attraverso un'esperienza collettiva fatta di suoni, colori e simboli di pace.







