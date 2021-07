La finale Italia-Inghilterra vista attraverso gli occhi di un bambino

Anche se è il "Royal Baby" non va dimenticato che prima di tutto George è un bambino e, come tale, ha diritto di vivere le emozioni con il candore della sua età. George era in tribuna a Wembley con i suoi genitori, per assistere alla finale del campionato europeo 2020. La sua faccetta da ragazzino, incravattato, quel sorriso entusiasta che si illumina di gioia al gol di Luke Shaw, ha fatto il giro del mondo. Inghilterra 1 Italia 0. La sua faccina diventerà triste e sarà la fotografia che simboleggia una sconfitta per gli inglesi amara. Il popolo del web non se lo è fatto sfuggire e lo ha trasformato subito in meme.

Dalla gioia sfrenata, sguaiata, con la bocca aperta verso mamma Kate, il viso paonazzo di chi spera finisca li. Ha sicuramente pensato nella sua ingenuità: «Vittoria»!!! E glielo si è letto sul volto, al principe George, ma non poteva sapere che la festa gli sarebbe stata rovinata con il passare dei minuti. Il principe, impeccabile nel suo completo scuro, accanto ai suoi genitori è diventato suo malgrado la cartina di tornasole degli umori del pubblico inglese.













A George poi deve essere crollato il mondo addosso, e lo fatto capire chiudendo la bocca quando Bonucci ha segnato il gol del pareggio per l'Italia. Quegli occhi grandi si sono improvvisamente abbassati, Il viso ha perso ogni sfumatura di rosso, e il pallore dell’angoscia si è fatto strada fra i suoi tratti minuti. E' diventato quel bambino deluso e impaurito, un bambino insomma, che tutti ci vogliamo scordare sia. Angoscia che, con i tempi supplementari, ha assunto le sembianze del fastidio. E manco li sentiva o vedeva i sorrisi di mamma Kate che cercava di rincuorarlo, George teneva lo sguardo fisso davanti a sé, non potendo nascondere o coprire la propria sorpresa, sicuramente amara. Ma il peggio doveva ancora arrivare per lui, lo aspettava un rientro a casa con le pive nel sacco, lo aspettava la Caporetto di una nazionale che credeva di avere la vittoria in tasca.

Sorry baby george, it will be for next time....ma non contro l'Italia