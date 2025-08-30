CURIOSITÀ La flottiglia della solidarietà Gaza un terribile scenario di guerra, partono domani gli aiuti via mare della Global Sumud Flotilla

L'esercito israeliano ha intensificato gli attacchi contro diverse aree della Striscia di Gaza, in particolare Gaza City, causando l'uccisione di diverse persone e il ferimento di decine di persone, tra cui donne e bambini, secondo quanto riportato dai media arabi tra cui Wafa e Al Jazeera.

Intanto, a quasi un milione di palestinesi è stato ordinato di spostarsi verso sud. Colpite strade e case, gli sfollati marciano tra le macerie. Gli attacchi aerei stanno prendendo di mira quartieri densamente popolati, sottoposti da giorno a continui bombardamenti israeliani.

In questo contestano salpano domani domenica 31 agosto da Barcellona e Genova le prime imbarcazioni della Global Sumud Flottilla la più grande iniziativa indipendente mai avviata finora per cercare di portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza e rompere l’assedio navale che Israele ha imposto sulla Striscia.

La Flotilla sarà composta da decine di barche (si parla di 40 natanti) su cui partiranno delegazioni di attivisti e professionisti da 44 paesi del Mondo. Alle imbarcazioni che partono domani se ne aggiungeranno altre in partenza giovedì 4 settembre dalla Tunisia e dalla Sicilia.

Tutte le imbarcazioni si incontreranno nel Mediterraneo orientale e cercheranno di rompere l’assedio navale imposto da Israele: significa che cercheranno di attraccare a Gaza, per consegnare alla popolazione gli aiuti che trasportano e, nei loro piani, per creare un corridoio umanitario che consenta di rifornire la popolazione di beni di prima necessità.

Un obiettivo che si mostra molto difficile da raggiungere, quasi impossibile. Attualmente va ricordato che l’esercito israeliano non consente ad alcuna imbarcazione non autorizzata nemmeno di avvicinarsi alle coste della Striscia.

