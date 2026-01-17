La fontana del vino
Ispirata da quella che si trova nel percorso del Cammino di Santiago si trova vicino ad Ortona eroga vino rossi 24 ore su 24
In Italia esiste davvero una fontana dalla quale sgorga vino rosso invece di acqua. Non si tratta di una leggenda o di una trovata pubblicitaria temporanea, ma di una realtà concreta che accoglie pellegrini e visitatori tutto l’anno a Villa Caldari, frazione di Ortona in provincia di Chieti, Abruzzo.
Un’idea nata sul Cammino di Santiago L’iniziativa prende vita nel 2016 grazie a Dina Cespa e Luigi Narcisi, fondatori dell’Associazione non-profit del Cammino di San Tommeo.
Durante uno dei loro pellegrinaggi lungo il celebre Cammino di Santiago de Compostela in Spagna, i due si imbattono nella fontana di vino della Bodegas Irache a Estella, in Navarra, che da decenni offre ristoro ai pellegrini diretti al monastero di San Giacomo.
Ispirati da questa tradizione, decidono di replicare l’esperienza in Italia, lungo il Cammino di San Tommaso che collega Roma a Ortona, dove sono custodite le reliquie dell’apostolo Tommaso nella Basilica di San Tommaso Apostolo.
Il progetto trova immediatamente il sostegno di Nicola D’Auria, titolare della cantina Dora Sarchese, storica azienda vitivinicola del territorio che produce vini tipici abruzzesi.
La realizzazione viene affidata all’architetto Rocco Valentini, che progetta un vero e proprio monumento alla tradizione enologica della regione.
La fontana consiste in un’autentica botte di legno dalla capienza di 50 ettolitri, nella quale i visitatori devono entrare per poter riempire il proprio bicchiere. All’interno, oltre al rubinetto che eroga gratuitamente Montepulciano d’Abruzzo DOC, campeggia una scritta evocativa: “Bevi vino, ché non sai donde sei venuto: sii lieto, perché non sai dove andrai”.
Quella di Ortona si distingue come la prima vera fontana del vino operativa tutto l’anno nel nostro Paese. Sebbene in Italia esistano altre fontane del vino storiche – come quelle di Carosino (Taranto), San Floriano del Collio (Gorizia) e Marino (Roma), immortalata anche in celebri stornelli romaneschi – queste aprono i rubinetti soltanto in occasione di ricorrenze speciali, feste patronali o sagre popolari.
La fontana abruzzese, invece, è accessibile ogni giorno ai pellegrini del Cammino di San Tommaso e ai numerosi turisti che giungono appositamente per visitarla.
