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La frittata dei record

A Montaquila hanno infranto il loro record dello scorso anno ma non ancora quello del guinnes

di Roberto Bagazzoli
27 mag 2026
Immagine pagina social Comune di Montaquila
Immagine pagina social Comune di Montaquila

"2001: Odissea ai fornelli". Tante sono state le uova utilizzate per cucinare la maxi-frittata che ogni anno continua a far parlare di sé. 

E anche questa volta, per il 43/mo anno consecutivo (Covid a parte), il comune di Montaquila è riuscito a migliorare il suo precedente record, stabilito proprio nel 2025 con una frittata da 1.985 uova, 16 in meno di quest'anno, il primato nazionale appartiene però  al paese di Scheggino, in provincia di Perugia, dove di uova ne hanno utilizzate 2.700.

Ideatori e organizzatori sono i membri dell'associazione 'Montis Aquilis' che, considerato il traguardo del 2026, non escludono l'iscrizione al Guinnes World Records per portare 'Sua Maestà la frittata' fuori dai confini regionali.

Non solo uova, dentro ci sono 9 chili di prosciutto crudo super stagionato, 7 chili di salsiccia secca, 6 chili di pancetta, code d'aglio, cipolla, prezzemolo, olio d'oliva e, infine, l'ingrediente che fa la differenza.  Si chiama 'nptella che è simile a una mentuccia selvatica, ma ha un sapore diverso.

Cresce solo dalle nostre parti". Cinque i cuochi impegnati della preparazione che avviene all'aperto ed è super fotografata. Circa un'ora per rompere le uova e metterle nel paiolo con gli altri ingredienti e non meno di 6 ore per cuocere la frittata alta 35 centimetri.

La prima frittata contava 601 uova, perché devono essere sempre in numero dispari. Un profumo avvolge tutto il paese durante preparazione e, una volta pronta, viene portata su un carro e tagliata sul palco con un apposito coltello. In due ore la frittata è terminata, degustata con pane locale preparato per l'occasione.

Tanti i ritardatari rimasti a bocca asciutta e che dovranno aspettare la prossima edizione. Che, magari, sarà quella del Guinness.




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