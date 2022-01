La gatta che sembra Freddie Mercury

Freddie Mercury nutriva per i gatti un amore davvero profondo e nel corso della sua vita il front-man dei Queen ha avuto molti gatti, ben dieci, facendosi spesso immortalare in loro compagnia. Tra loro anche Delilah, il gatto preferito di Freddie che rimase al suo fianco fino alla sua morte. Il suo era un amore che lo portava a trattarli come se fossero molto più che semplici animali domestici, ad esempio assicurandosi che tutti loro avessero le loro calze di Natale piene di giochi e cibo, come spiegato anche dal suo compagno Jim Hutton:"Freddie trattava i gatti come se fossero dei bambini. Tratto caratteristico di Mercury sono senz'altro i baffi che il cantante ha portato per un anni.

Una dolcissima gattina che di nome fa "Mostaccioli" è diventata la star del web grazie ad una particolarità che la natura le ha disegnato sul musetto. Una striscia nera che ricorda molto da vicino proprio i baffi di Freddie Mercury. Lei è stata raccolta dalla strada dove viveva da randagia, ma dall'estate del 2020 ha trovato una casa, quella di Natalie. All'inizio quei baffi non erano così invadenti sul musetto di Mustaccioli, ma con il passare del tempo si sono resi sempre più visibili. Qualcuno all'inizio l'aveva anche accostata a Charlie Chaplin o al più videoludico Super Mario, ma sembra proprio che la natura abbia voluto omaggiare il tanto amato cantante della band inglese Queen.

I follower di Mustaccioli hanno comumque sentenziato che se Mercury fosse un gatto sarebbe esattamente come lei.