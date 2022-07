CURIOSITÀ La gentilezza con un fiore #FlowerSummerCup è l'ultimo trend di TikTok: consiste nel donare fiori per esprimere e condividere un messaggio di gentilezza verso il prossimo e anche verso se stessi.

La gentilezza con un fiore.

#FlowerSummerCup è l'ultimo trend di TikTok: consiste nel donare fiori per esprimere e condividere un messaggio di gentilezza verso il prossimo e anche verso se stessi. Un movimento nato spontaneamente e che ha preso il via ispirandosi ai contenuti della creator Maria: @marylinzemmy che con un semplice video, raccogliendo milioni di visualizzazioni ha creato un’ondata di gentilezza contagiosa! Come si partecipa?

E' semplicissimo: serviranno dei fiori e il vostro telefono per filmare e caricare il video su TikTok. L’omaggio floreale potete regalarlo a chiunque, amanti, amici, parenti, sconosciuti e anche a voi stessi. A questo punto condividete e non dimenticate l'hashtag #FlowerSummerCup… Vi auguriamo un'estate gentile a tutti!



