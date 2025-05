La giornata Perfetta? Esiste! L'hanno elaborata i ricercatori dell’Università della British Columbia (UBC) in Canada.

I ricercatori hanno studiato migliaia di americani, analizzando le loro abitudini e sono riusciti così a costruire la struttura della giornata ideale. Il team di scienziati ha anche utilizzato l'intelligenza artificiale per valutare quali attività avessero avuto il maggiore effetto positivo.

In dettaglio bisognerebbe dedicare 6 ore alla famiglia, circa un'ora e mezza alla socializzazione con estranei, non più di 6 ore al lavoro, un'ora per bere e mangiare, meno di un'ora davanti a tv e pc, 2 ore di attività fisica.

Si è visto ad esempio che trascorrere troppo tempo davanti a un PC in modo passivo, quindi non per lavoro, non fa bene al nostro benessere mentale. Pc, smartphone, tablet e tv non ci rendono felici, ci rendono solo più pigri e apatici.

Inoltre per recarsi al lavoro il tempo perfetto da impiegare per fare il tragitto casa-lavoro non dovrebbe superare i 15 minuti.