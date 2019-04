La Gioventù bruciata di Mahmood

Alessandro Mahmood aprirà il suo Gioventù Bruciata Tour proprio il 25 aprile a Parma, in occasione del 74° anniversario della Liberazione d'Italia. Un concerto assolutamente gratuito per il vincitore del Festival di San Remo, nella data zero del suo tour che lo porterà non solo in Italia, oltre al Sanremo Giovani World Tour, insieme ad altri giovani concorrenti, che in questi giorni tocca sette città di cinque continenti: Tunisi, Tokio, Sidney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona e Bruxelles.









Prossimo appuntamento il 16 maggio prossimo a Tel Aviv in Israele per la finale dello Eurovision Song Contest, serata alla quale l'Italia accede di diritto insieme a Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, come nazioni fondatrici, ed Israele come paese ospitante. Mahmood si presenterà con Soldi, che attualmente è in ottima posizione non solo nella classifica italiana ma anche in quelle di molti paesi europei.